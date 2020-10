ISIN Bank of America-Aktie:

Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist das größte Kreditinstitut der USA. Gemessen am Eigenkapital war die Bank of America Inc. 2012 die größte Bank der Welt. Die Bank of America Inc. ist eine von 28 systemrelevanten Großbanken, die einer gesonderten Überwachung durch das Financial Stability Board unterliegen und für die besondere Anforderung an die Eigenkapitalausstattung gelten.



Hauptsitz der Bank of America Corp. ist Carolina, North Carolina, USA.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) unter die Lupe.Nach der Citigroup und JPMorgan habe die Bank of America heute ihre Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt. Die US-Bank habe sowohl bei der Gewinnentwicklung als auch bei anderen Kennzahlen überrascht. So gut wie bei JPMorgan gestern sei das Ergebnis aber nicht ausgefallen. Die Umsatzprognosen seien verfehlt worden. Ebenfalls unter den Erwartungen habe der Umsatz im Handelsgeschäft exklusive Kreditwertanpassungen gelegen. Ähnlich wie JPMorgan habe die Großbank allerdings bei den Zuführungen zur Risikovorsorge positiv überrascht. Die Kreditrückstellungen hätten deutlich unter Prognosen gelegen.Die Bank of America-Aktie habe bisher den charttechnischen Abwärtstrend seit dem Frühjahr nicht brechen können. Zwar sei JPMorgan als Platzhirsch auch eine Universalbank, aber im Gegensatz zur Bank of America sei das Investmentbanking stärker aufgestellt. Insbesondere das Handelsgeschäft von JPMorgan floriere weiterhin, bei der Bank of America habe es hier zuletzt Schwächen gegeben. Gerade vor der Wahl des US-Präsidenten Anfang Oktober sei kein Einstieg bei der Bank of America-Aktie angezeigt, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.10.2020)