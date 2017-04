ISIN Bank of America-Aktie:

US0605051046



WKN Bank of America-Aktie:

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist das größte Kreditinstitut der USA. Gemessen am Eigenkapital war die Bank of America Inc. 2012 die größte Bank der Welt. Die Bank of America Inc. ist eine von 28 systemrelevanten Großbanken, die einer gesonderten Überwachung durch das Financial Stability Board unterliegen und für die besondere Anforderung an die Eigenkapitalausstattung gelten.



Hauptsitz der Bank of America Corp. ist Carolina, North Carolina, USA.



CEO:

Brian Moynihan



Chairman:

Charles Holiday (18.04.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von Fabian Strebin, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Fabian Strebin von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) unter die Lupe.Das Geldhaus habe heute Mittag die Zahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiert, nachdem bereits vergangene Woche die Bilanzsaison bei US-Banken eingeläutet worden sei. Auch in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres habe Bank of America die Analystenerwartungen übertroffen: Das Finanzinstitut habe einen EPS von 0,41 Dollar erreicht. Analysten hätten im Durchschnitt nur mit 0,35 Dollar prognostiziert.Die jüngsten Zahlen würden klar die positive Gewinnentwicklung bei dem US-Konzern zeigen. Mit einem KGV von 13 sei die Bank of America-Aktie moderat bepreist, zumal die Bewertung im kommenden Jahr auf 11 sinken solle.Anleger sollten die Schwächephase der vergangenen Wochen nutzen und nun bei der Bank of America-Aktie zugreifen. Die nächste Hürde liege bei 23,61 Dollar. Eine Unterstützung befinde sich im Bereich von 22 Dollar. DER AKTIONÄR sehe einen "fairen Wert" von 40 Euro.Börsenplätze Bank of America-Aktie:Xetra-Aktienkurs Bank of America-Aktie:21,625 EUR +0,65% (18.04.2017, 15:16)NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:23,13 USD +1,40% (18.04.2017, 15:30)