NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:

29,78 USD +4,31% (16.07.2018, 22:00)



ISIN Bank of America-Aktie:

US0605051046



WKN Bank of America-Aktie:

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist das größte Kreditinstitut der USA. Gemessen am Eigenkapital war die Bank of America Inc. 2012 die größte Bank der Welt. Die Bank of America Inc. ist eine von 28 systemrelevanten Großbanken, die einer gesonderten Überwachung durch das Financial Stability Board unterliegen und für die besondere Anforderung an die Eigenkapitalausstattung gelten.



Hauptsitz der Bank of America Corp. ist Carolina, North Carolina, USA.



CEO:

Brian Moynihan



Chairman:

Charles Holiday (17.07.2018/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktie vor Kaufsignal? AktienanalyseNachdem J.P. Morgan letzte Woche erste Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt hat, zog heute die Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) nach und schlug die Erwartungen. Zu einem Kaufsignal ist es ist es auch nicht mehr weit, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Der Nettogewinn im abgelaufenen Quartal sei gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 5,1 Mrd. US-Dollar auf jetzt 6,8 Mrd. US-Dollar angestiegen. Pro Anteilsschein habe die Bank of America 0,63 US-Dollar eingenommen und die Erwartungen der Analysten merklich geschlagen. Diese hätten mit rund 0,57 US-Dollar gerechnet. Der Umsatz habe mit 22,6 Mrd. US-Dollar aber nur marginal über den Schätzungen von 22,27 Mrd. US-Dollar gelegen.Um die seit März dieses Jahres bestehende Abwärtstrendlinie zu brechen, müsste das Wertpapier der Bank of America jedoch mindestens über die Marke von grob 29,75 US-Dollar zulegen. Erst nach diesem Kaufsignal könne sich die Aktie weiteres Aufwärtspotenzial erarbeiten und auf Sicht von einigen Monaten einer Erholung hingeben. Außerdem blockiere noch die 50-Tage-Durchschnittslinie um 29,29 US-Dollar ein Weiterkommen auf Tagesbasis.Intraday seien ihre anfänglichen Kursgewinne bei der Aktie von Bank of America etwas zusammengeschmolzen, nach wie vor blockiere der EMA 50 auf Tagesbasis ein Weiterkommen des Wertpapiers. Trotzdem gestalte sich die bisherige Erholungsbewegung seit den Julitiefs durchaus zuversichtlich, allerdings müsse mindestens das Niveau von 29,75 US-Dollar für ein größeres Kaufsignal geknackt werden. Erst dann könnte das Papier weiter Richtung 31,36 US-Dollar zulegen und mache ein größeres Long-Investment lohnenswert.Solange der seit Mitte März dieses Jahres bestehende Abwärtstrend jedoch intakt bleibe, sind potenzielle Rücksetzer auf 28,50 US-Dollar durchaus möglich. Darunter könnte es sogar noch einmal zu einem Test der Julitiefs bei 27,63 US-Dollar kommen, wo die Bank of America-Aktie die Chance zur Etablierung eines Doppelbodens erhält, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 16.07.2018)Börsenplätze Bank of America-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bank of America-Aktie:25,28 EUR -0,59% (17.07.2018, 09:05)