ISIN Bank of America-Aktie:

US0605051046



WKN Bank of America-Aktie:

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist das größte Kreditinstitut der USA. Gemessen am Eigenkapital war die Bank of America Inc. 2012 die größte Bank der Welt. Die Bank of America Inc. ist eine von 28 systemrelevanten Großbanken, die einer gesonderten Überwachung durch das Financial Stability Board unterliegen und für die besondere Anforderung an die Eigenkapitalausstattung gelten.



Hauptsitz der Bank of America Corp. ist Carolina, North Carolina, USA.



CEO:

Brian Moynihan



Chairman:

Charles Holiday (03.07.2018/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC).Die FED habe im Rahmen des jährlichen Stresstests (Comprehensive Capital Analysis and Review) den Kapitalplan der Bank of America sowie von weiteren 33 großen Banken genehmigt (nur die US-Tochter der Deutschen Bank sei durchgefallen). Demzufolge werde Bank of America die Quartalsdividende ab Q3/2018 von aktuell 0,12 USD je Aktie auf 0,15 USD je Aktie erhöhen. Ferner sei das Aktienrückkaufprogramm für den Zeitraum vom 01.07.2018 bis 30.06.2019 auf bis zu 20,6 (Vorjahreszeitraum: 17,0) Mrd. USD angehoben worden. Das Volumen entspreche rund 8% des Grundkapitals bzw. rund 79% des von dem Analysten erwarteten Nettogewinns in 2018. Er habe seine Prognosen angepasst (EPS 2018e: 2,61 (alt: 2,60) USD; Dividende je Aktie (DPS) 2018e: 0,54 (alt: 0,62) USD; EPS 2019e: 2,83 (alt: 2,79) USD; DPS 2019e: 0,64 (alt: 0,85) USD).Das Wertpapier habe sich letztlich schwächer als der Gesamtmarkt entwickelt (absolut drei Monate: -4%; relativ zum S&P 500: -9 Prozentpunkte). Dies sollte vor allem auf das weitere Abflachen der US-Zinsstrukturkurve zurückzuführen sein, nachdem die FED den Leitzins Mitte Juni ein weiteres Mal angehoben habe, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sich jedoch mit aktuell 2,87% deutlich von ihrem Hoch bei 3,11% (17.05.) entfernt habe. Demgegenüber stehe eine sehr robuste US-Konjunktur, die Bank of America auch im weiteren Jahresverlauf ein moderates Wachstum bei den Kreditausleihungen ermöglichen dürfte.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, senkt das Kursziel von 34,00 auf 32,00 USD und bestätigt sein "halten"-Votum für die Bank of America-Aktie. (Analyse vom 03.07.2018)Börsenplätze Bank of America-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bank of America-Aktie:24,23 EUR +0,21% (03.07.2018, 09:18)NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:USD 28,28 (02.07.2018)