ISIN Bank of America-Aktie:

US0605051046



WKN Bank of America-Aktie:

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist das größte Kreditinstitut der USA. Gemessen am Eigenkapital war die Bank of America Inc. 2012 die größte Bank der Welt. Die Bank of America Inc. ist eine von 28 systemrelevanten Großbanken, die einer gesonderten Überwachung durch das Financial Stability Board unterliegen und für die besondere Anforderung an die Eigenkapitalausstattung gelten.



Hauptsitz der Bank of America Corp. ist Carolina, North Carolina, USA.



CEO:

Brian Moynihan



Chairman:

Charles Holiday (03.07.2017/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC).Die FED habe im Rahmen des jährlichen Stresstests (Comprehensive Capital Analysis and Review) den Kapitalplan der Bank of America sowie weiteren 32 großen US-Banken genehmigt. Demzufolge werde Bank of America die Quartalsdividende ab dem Q3/2017 von aktuell 0,08 USD/Aktie auf 0,12 USD/Aktie erhöhen. Zudem sei das Aktienrückkaufprogramm für den Zeitraum vom 01.07.2017 bis 30.06.2018 deutlich auf bis zu 12,0 (Vorjahreszeitraum: 6,8) Mrd. USD angehoben worden. Das Volumen entspreche auf Basis des Schlusskurses vom 30.06. rund 4% des Grundkapitals.Neben der erheblichen Kapitalrückführung sollte der US-Bankentitel von einer sich abzeichnenden Deregulierung des US-Bankensektors (insbesondere Lockerung des Eigenhandel-Verbots) sowie dem zu erwartenden graduellen Leitzinserhöhungen der FED gestützt werden. Der Konzern gehe davon aus, dass jeder weitere Zinsschritt von 25 Bp zu einem zusätzlichen Zinsüberschuss von etwa 150 Mio. USD pro Quartal führen werde.Mit Blick auf die von Rießelmann erwartete Eigenkapitalrendite für 2018 von 8,3% (Peer Group: 8,7%) erscheine ihm die Bank of America-Aktie auf dem gegenwärtigen Bewertungsniveau (u.a. KBV 2017e: 1,0; Peer Group: 0,9) als überbewertet.Börsenplätze Bank of America-Aktie:Xetra-Aktienkurs Bank of America-Aktie:21,605 EUR +1,05% (03.07.2017, 14:46)NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:24,26 USD -0,25% (30.06.2017, 22:00)