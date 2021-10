Xetra-Aktienkurs Banco Santander-Aktie:

3,2605 EUR +0,31% (29.10.2021, 10:16)



Tradegate-Aktienkurs Banco Santander-Aktie:

3,2185 EUR -1,65% (29.10.2021, 09:08)



ISIN Banco Santander-Aktie:

ES0113900J37



WKN Banco Santander-Aktie:

858872



Ticker-Symbol Banco Santander-Aktie:

BSD2



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Banco Santander-Aktie:

BCDRF



Kurzprofil Banco Santander SA:



Banco Santander (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, NASDAQ OTC-Symbol: BCDRF) ist eine spanische Universalbank. Die Bank ist im Privat- und Firmenkundengeschäft tätig. Für Privatkunden und kleinere Firmen bietet das Unternehmen neben dem täglichen Zahlungsverkehr auch Kreditkarten, Konsumkredite, Darlehen oder Geldanlagen. Für größere Unternehmen stellt das Bankinstitut Beratung, Cash Management, Risk-Management oder auch Vermögensverwaltung zur Verfügung. Das Netzwerk der Gesellschaft besteht aus etwa 12.000 Niederlassungen weltweit. Die Bank fokussiert ihre Aktivitäten auf Kernmärkte: Spanien, Deutschland, Polen, Portugal, Großbritannien, Brasilien, Mexiko, Chile, Argentinien und die USA. Darüber hinaus ist sie jedoch auch in weiteren Ländern tätig. Gemeinsam mit Elavon, einem Anbieter für internationale Zahlungsabwicklung, betreibt Banco Santander ein Joint Venture für Einzelhändlerdienste. (29.10.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Banco Santander-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Banco Santander-Aktie (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, Nasdaq OTC-Symbol: BCDRF).Das Zahlenwerk des dritten Quartals 2021 sei besser als erwartet ausgefallen. Grund dafür seien eine besser als erwartete Ertragsstruktur sowie eine niedriger als erwartete Kreditrisikovorsorge gewesen. Die Bilanzkennzahlen (per 30.09.2021) hätten auf einem soliden Niveau gelegen. Im Rahmen der Zahlenveröffentlichung habe die Bank keine Änderungen an der im letzten Quartal angepassten Guidance für das laufende Jahr oder an der Mittelfrist-Guidance vorgenommen.Bei Betrachtung der ersten neun Monate werde deutlich, dass sich ergebnisseitig alle Regionen teilweise deutlich hätten erholen können, wobei sich Nordamerika und Europa als besonders stark erwiesen hätten. Auf Segmentsicht sei ebenfalls eine teilweise deutliche Ergebnisverbesserung in allen Bereichen (Ausnahme: PagoNxt verzeichnete stärkere Verluste als im Vorjahr) zu sehen. Hier habe besonders das Retail Banking eine deutliche Ergebnisverbesserung aufweisen können. Der Analyst lasse seine Prognosen (EPS 2021e: 0,41 Euro; DPS 2021e: 0,16 Euro; EPS 2022e: 0,45 Euro; DPS 2022e: 0,20 Euro) unverändert.Bei einem erwarteten Gesamtertrag (zwölf Monate) von über 10% lautet das Votum für die Banco Santander-Aktie weiterhin "kaufen", so Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde unverändert bei 4,00 Euro gesehen. (Analyse vom 29.10.2021)Börsenplätze Banco Santander-Aktie: