ISIN Banco Santander-Aktie:

ES0113900J37



WKN Banco Santander-Aktie:

858872



Ticker-Symbol Banco Santander-Aktie:

BSD2



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Banco Santander-Aktie:

BCDRF



Kurzprofil Banco Santander:



Banco Santander (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, Nasdaq OTC-Symbol: BCDRF) ist nach Börsenwert die größte Bank in der Eurozone. Als international tätige Bank verfügt Santander mit über 102 Millionen Kunden, die in rund 14.400 Filialen betreut werden, über das größte Filialnetz weltweit.



Das Geschäftsmodell der Santander Gruppe mit Banco Santander als Muttergesellschaft an der Spitze zeichnet sich durch eine breite und solide Aufstellung mit weltweiter Präsenz aus. Diese geografische Diversifizierung führt dazu, dass herausfordernde wirtschaftliche Rahmenbedingungen auf den Märkten einzelner Länder das Gesamtergebnis der Gruppe nicht wesentlich beeinflussen.



Die einzelnen Tochtergesellschaften agieren im Hinblick auf Liquidität und Kapital autonom, unterliegen den lokalen Regeln sowie der lokalen Gesetzgebung und werden von den jeweiligen nationalen Behörden kontrolliert. Sie stellen somit Banken nach nationalem Recht dar.



Durch das verfolgte Geschäftsmodell kann Santander eine Kernkapitalquote von ca. 10% ausweisen und zählt gemäß den Kriterien der europäischen Bankenaufsicht zu den solidesten wie auch solventesten Banken in Europa.



Santander gehört zu den europäischen Banken, die zu keiner Zeit öffentliche Finanzhilfen benötigt haben bzw. in Anspruch nehmen. (12.05.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Banco Santander-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Banco Santander-Aktie (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, Nasdaq OTC-Symbol: BCDRF).Aufgrund des starken Anstiegs der Kreditrisikovorsorge in Q1/2020 seien die Zahlen ergebnisseitig eingebrochen. Auf bereinigter Basis habe das Zahlenwerk Vorjahresniveau erreicht. Im Rahmen der Hauptversammlung am 03.04.2020 sei beschlossen worden, die Dividende für das H2/2019 (0,10 Euro/Aktie) zurückzustellen (über eine Auszahlung nach der Corona-Pandemie werde an der außerordentlichen Hauptversammlung am 31.10.2020 entschieden) sowie auf eine Dividendenzahlung für das H1/2020 zu verzichten. Eine Guidance für 2020 sei nicht bekannt gegeben worden. Diese Maßnahme sei von Lennertz bereits erwartet worden.Aus Sicht des Analysten weise Banco Santander weiterhin eine hervorragende Kostenkontrolle vor (Aufwands-Ertragsquote: 47,2%), was seines Erachtens dabei helfen könne die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Geschäftszahlen abzufedern. Jedoch hätten die ersten drei Monate gezeigt, dass auch Banco Santander einen erheblichen Einfluss durch die aktuelle Marktlage verspüre. Lennertz reduziere seine Prognose (EPS 2020e: 0,36 (alt: 0,52) Euro; DPS: 0,13 (alt: 0,23) Euro; 2021e: 0,48 (alt: 0,56) Euro; DPS: 0,20 (alt: 0,25) Euro).Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die Banco Santander-Aktie. Das Kursziel werde von 4,15 Euro auf 2,20 Euro gekappt. (Analyse vom 12.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Banco Santander-Aktie:1,9572 EUR +1,17% (12.05.2020, 10:17)Tradegate-Aktienkurs Banco Santander-Aktie:1,9686 EUR +0,70% (12.05.2020, 11:57)