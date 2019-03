Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

2,87 EUR +0,35% (13.03.2019, 11:33)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

3,23 USD +3,86% (12.03.2019)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (13.03.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Im Schwerlastverkehr würden immer mehr Brennstoffzellen-Projekte starten. Bei einem in der kanadischen Provinz Alberta sei Ballard Power mit am Start und stelle die Brennstoffzellen-Systeme für die Trucks bereit. Das Projekt mit dem Namen AZETEC laufe drei Jahre und solle erforschen, ob der Güterverkehrssektor in der Provinz mit Wasserstoff betrieben werden könnte.Dies sei der erste Schritt im Rahmen des AZETEC-Projektes, um eine mögliche Wasserstoffwirtschaft in Alberta aufzubauen, heiße es bei "jwenergy". Ballard Power ziehe immer wieder spannende und hochinteressante Projekte ans Land. Doch die Kanadier müssten es endlich schaffen, die PS auf die Straße zu bringen und lukrative Aufträge zu gewinnen. Denn nach wie vor schreibe der Brennstoffzellen-Spezialist rote Zahlen. Auch das Jahr 2019 dürfte für Ballard Power ein herausforderndes werden.Ein ganz anderes Bild, auch aus charttechnischer Sicht, gebe derzeit Plug Power ab. Nach einer Achterbahnfahrt nach den Quartalszahlen habe die Aktie kräftig angezogen und im gestrigen Handel ein neues 52-Wochen-Hoch bei 2,30 Dollar erreicht.Beide Aktien befinden sich derzeit auf der Watchlist von "Der Aktionär", so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link