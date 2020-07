NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

17,36 USD +7,76% (02.07.2020, 22:00)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

23,55 CAD +12,73% (02.07.2020, 22:00)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (03.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.China sei für den kanadischen Konzern einer der wichtigsten Märkte. Ballard Power werde dabei der Rücken durch Weichai Power und Broad Ocean gestärkt - die beiden Unternehmen würden schließlich knapp 30% aller Ballard-Power-Systems-Anteile halten. Von einem Joint Venture gebe es nun Positives zu berichten.Guangdong Synergy Ballard Hydrogen Power Co (Ballard Power sei an dem Gemeinschaftsunternehmen mit 10% beteiligt) habe einen Auftrag für Membran-Elektroden-Einheiten (MEAs) bei den Kanadiern platziert. Auftragsgegenwert: 7,7 Mio. Dollar. Der Auftrag erfolge im Rahmen eines langfristigen Lieferabkommens für MEAs, so Ballard Power.Der Newsflow rund um Ballard Power bleibe positiv, doch die Bewertung sei - wie bei vielen Brennstoffzellen- respektive Wasserstoff-Aktien - schon sehr ambitioniert. Investierte Anleger sollten auf dem aktuellen Niveau über Teilgewinnmitnahmen nachdenken. Zukäufe unbedingt zurückstellen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.07.2020)Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:16,745 EUR +8,52% (03.07.2020, 10:19)