Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

16,10 EUR -3,77% (04.05.2021, 08:45)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

20,26 USD -7,36% (03.05.2021)



TSE-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

24,84 CAD -7,45% (03.05.2021)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (04.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) unter die Lupe.In der Nacht vom Montag auf Dienstag habe der kanadische Brennstoffzellen-Spezialist Ballard Power die Zahlen für das erste Quartal 2021 vorgelegt. Und diese seien doch deutlich hinter den Erwartungen der Analysten zurückgeblieben. Im nachbörslichen Handel habe die Aktie des Unternehmens weiter deutlich an Boden verloren.Im ersten Quartal 2021 habe sich der Umsatz bei Ballard Power auf 17,6 Millionen Dollar belaufen, was einem Rückgang um gut 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspreche. Analysten hätten im Schnitt mit einem Erlös von 25,25 Millionen Dollar gerechnet.Unter dem Strich habe Ballard Power einen Verlust von 0,06 Dollar je Aktie eingefahren, auch hier hätten sich Analysten mit einem Fehlbetrag von 0,05 Dollar pro Papier etwas mehr erwartet.Bereits vor der Zahlenvorlage sei die Ballard-Power-Aktie um 7,4 Prozent auf 20,26 Dollar eingeknickt. Nach der Veröffentlichung der enttäuschenden Ergebnisse habe der Brennstoffzellen-Wert abermals rund vier Prozent nachgegeben. Charttechnisch trübe sich das Bild bei Ballard Power damit weiter ein.Ballard Power befindet sich ohnehin nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär". Im Brennstoffzellen-Sektor favorisiert die Redaktion derzeit die Aktie von Ceres Power, die auch charttechnisch eine klar bessere Figur abgibt, so Michel Doepke. (Analyse vom 04.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link