Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

12,745 EUR +3,91% (16.06.2020, 09:48)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

13,88 USD +3,66% (15.06.2020, 22:00)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

18,84 CAD +3,92% (15.06.2020, 22:00)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (16.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Dr. Dennis Riedl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Der große Trend der Stunde, Wasserstoff, sei in seine nächste Runde gegangen. Unternehmen mit keinen nennenswerten Umsätzen würden jetzt mit Milliarden bewertet und das potenziell sogar gerechtfertigt. Für Fundamentalanleger sei diese Branche dadurch kaum zu greifen und daher zu meiden, für Trendfolger sei sie hingegen geradezu ein "Must have". Wie also umgehen mit einer solchen Aktie?Eines sollte man bei all dem aktuellen Hype um den Wasserstoff festhalten: Er sei weder neu noch werde er ungebremst weitergehen. Es wäre sogar in höchstem Maße ungewöhnlich, wenn Aktien aus dem Segment Wasserstoff Anlegern auf dem aktuellen Level noch die höchsten Renditen für die nächsten Jahre bescheren würden. Zu sehr sei die Branche dazu in aller Munde und zu üppig hätten die Kurse bereits ihre Vorschuss-Lorbeeren bekommen. Dem laufenden Trend daher jedoch direkt zuzuwenden, sei in den letzten Wochen auch stets die falsche Wahl gewesen. Was sollte also tun bei solch einer Konstellation?Einen großen Trend erwische man selten ganz unten und man beendee ihn ebenso selten ganz oben. Ein klassisches (und bei Weitem nicht das Dümmste) Prinzip der Trendfolge besage daher, die ersten und letzten 30% eines Trends bewusst liegen zu lassen und sich auf die mittleren, vergleichsweise sichersten 40% zu konzentrieren. Beispiel Ballard Power: Demnach hätte man im gesamten Jahr 2019 (insbesondere als der Trend im zweiten Halbjahr schon länger am Laufen gewesen sei) einen Fuß in die Tür stellen können und wäre sehr stark belohnt worden. So gut klappe es naturgemäß nicht immer, aber laut Statistik eben doch häufig.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: