Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

2,51 EUR -2,33% (15.11.2018, 17:11)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

2,855 USD -1,21% (15.11.2018, 16:58)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (15.11.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von Michel Doepke, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Wie gewonnen, so zerronnen: Ballard Power habe mit dem Umsatzrückgang in Q3 für lange Gesichter gesorgt. Auch der eingestiegene Großaktionär aus China, Weichai Power, werde sich die jüngste Entwicklung bei den Kanadiern sicher anders vorgestellt haben. Inzwischen notiere das Wertpapier wieder deutlich unter dem Preis, den Weichai für die knapp 20%-ige Beteiligung auf den Tisch gelegt habe.Probleme in China hätten Ballard Power das dritte Quartal verhagelt. Anleger hätten die Aktie über 20% abgestraft. "Der Aktionär" habe mit dieser negativen Entwicklung nicht gerechnet, die Empfehlung sei daraufhin bei 2,45 Euro mit Verlust ausgestoppt worden.Gerade Weichai Power werde im Hinblick auf die jüngste Kursentwicklung enttäuscht sein. Vor Kurzem sei der Deal mit Ballard Power finalisiert worden: 163,6 Mio. USD würden die Chinesen in den Brennstoffzellen-Spezialisten pumpen, was 19,9% der Anteile entspreche. Kostenpunkt: 3,54 USD je Aktie. Aktuell notiere die Aktie unter der Marke von 3,00 USD. Zugleich halte ein anderer chinesischer Ankerinvestor, Broad Ocean, seine Beteiligung von 9,9% an den Kanadiern stabil. Unter dem Strich würden durch die dazugehörige Kapitalmaßnahme Ballard 183,8 Mio. USD zufließen. Dafür gründe Weichai gemeinsam mit Ballard Power in Joint Venture in China. Broad Ocean habe schon signalisiert, am Gemeinschaftsunternehmen wiederum 10% zu erwerben.Nach der ausgestoppten Empfehlung befindet sich die spekulative Ballard-Power-Aktie aktuell auf der Watchlist, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Nach dem schwachen Quartal sollten Anleger die Kanadier jedoch nicht abschreiben. Aufträge, lukrative Zukäufe oder eine spürbare, globale Belebung der Nachfrage an Brennstoffzellen könnten das Sentiment schnell verändern. (Analyse vom 15.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link