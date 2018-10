Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (25.10.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Bereits im März habe Ballard Power bei UPS einen Fuß in die Tür gestellt und eine Testflotte auf die Straße geschickt. Der Logistik-Konzern scheine jetzt von der Technologie überzeugt zu sein und baue das Engagement im Brennstoffzellen-Bereich aus. Ballard Power werde für vier UPS-Lieferwagen Brennstoffzellen-Systeme liefern, das Projekt werde von der Regierungsbehörde California Air Resources Board (CARB) gefördert.Kalifornien sei der US-Bundesstaat, der besonders akribisch an zukunftsträchtigen, sauberen, nachhaltigen Mobilitätskonzepten arbeite. Kein Wunder, dass dort auch die höchsten Aktivitäten rund um das Thema Brennstoffzelle zu verzeichnen seien. Um entsprechende Anreize zu schaffen, würden Behörden mit Programmen die Entwicklung fördern. Ballard Power und UPS würden vom Förderprogramm ZANZEFF (Zero and Near Zero Emission Freight Facilities) unterstützt. Kostenpunkt: 5,8 Mio. USD.Ballard Power gehöre zu den führenden Anbietern von Brennstoffzellensystemen. Gewinne der Swing in Richtung Wasserstoff weiter an Fahrt und das Unternehmen könne weitere Aufträge an Land ziehen sowie die Profitabilität verbessern, könne sich das spekulative Papier auch in einem schwachen Gesamtmarkt positiv entwickeln. Ein Stopp zur Absicherung bei 2,45 Euro ist dabei Pflicht, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.10.2018)Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: