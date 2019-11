Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

6,568 Euro +4,82% (18.11.2019, 14:13)



TSE-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

9,13 CAD +4,82% (15.11.2019)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

6,92 USD +5,01% (15.11.2019)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (18.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für Gabelstapler oder Posttransporter sei die Wasserstoff-Brennstoffzelle schon im täglichen Einsatz. Doch jetzt rücke eine besonders spannende Anwendung in den Fokus: Mit Wasserstoff betriebene Drohnen, die so auf schwere Batterien verzichten und mehr Ladung aufnehmen könnten. Nun sei die Drohne Doosan Mobility DS30 in der Karibik 70 km zwischen zwei Insel geflogen. Dank Brennstoffzelle hätten sie medizinische Proben sicher in 1 Stunde und 45 Minuten zum Ziel bringen können. Die Nutzlast betrage 5 kg. Herkömmliche Drohnen würden an solchen Aufgaben scheitern, weil im Schnitt nach spätestens 30 Minuten der Saft leer sei.Im Höhenflug würden sich derweil auch weiterhin die Hot Stocks von Ballard Power und Plug Power befinden. Denn beide Technologiefirmen würden ebenfalls bereits daran forschen, Drohnen mit Wasserstoff zu betreiben. Bereits im Mai habe Ballard Power Systems die Fcair-Brennstoffzellen-Produktlinie vorgestellt - eine spezielle Lösung für kommerzielle unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs).Auch Plug Power werde in diesem Zukunftsmarkt aktiv. Im Juni sei die Übernahme der kanadischen EnergyOr bekannt gegeben worden, die Brennstoffzellen für Drohnen im Programm habe. Erst vor wegen Tagen habe der Plug-Power-CEO Andy Marsh im Conference Call erneut auf das Potenzial im Luftfahrtmarkt hingewiesen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: