Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

2,82 EUR +2,55% (08.01.2019, 18:20)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

3,21 USD +1,26% (08.01.2019, 18:05)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (08.01.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Alstom scheine mit den entwickelten Wasserstoff-Zügen den Nerv der Zeit zu treffen. Seit einigen Monaten würden zwei davon in Niedersachsen verkehren - offenbar mit Erfolg. Wie CNBC und MailOnline jetzt berichten würden, solle eine Flotte von 100 Stück in den kommenden zwei Jahren in Großbritannien auf die Schienen gebracht werden.Für die Züge in Deutschland habe sich der französische Elektrokonzern den Brennstoffzellen-Hersteller Hydrogenics auserkoren. Gut möglich, dass das kanadische Unternehmen erneut zum Zuge komme. Aber auch Ballard Power sei im Bereich Brennstoffzellen für Züge unterwegs. Ballard Power habe im Dezember einen Folgeauftrag von Porterbrook Leasing für ein Brennstoffzellen-Modul erhalten, welches in Großbritannien in einem Zug eingesetzt werden solle.Allein im Bereich der Wasserstoff-Züge bestehe großes Potenzial. Alstom trumpfe mit dem Coradia iLint mächtig auf und sorge für reges Interesse. Konkrete Aufträge für Ballard Power, Hydrogenics oder Nel sollte weiteres Kurspotenzial bei den Papieren freisetzen. Der Sektor sei nach wie vor heiß und nur für mutige Anleger geeignet, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.01.2019)Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: