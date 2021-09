NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (08.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Ballard Power Systems Inc. unter die Lupe.

Der kanadische Konzern und die deutsche Firma Quantron hätten am Dienstag eine strategische Partnerschaft bekanntgegeben. Gemeinsam wollten die beiden Unternehmen eine Plattform für Brennstoffzellen-Elektro-Lkws auf den Markt bringen. Nach dem Deal mit Solaris und Siemens Mobility die nächste interessante Kooperation, um auf dem deutschen Markt Fuß zu fassen.

Zunächst würden sich die Unternehmen auf die Integration von Ballard Powers Brennstoffzellenmodule der FCMove-Produktreihe in die elektrischen Fahrzeuge von Quantron konzentrieren. Aktuell würden sich ein 7,5-Tonnen-Lieferwagen, einen 44-Tonnen-Schwerlaster und ein kommunales Müllentsorgungsfahrzeug in der Entwicklung befinden. Dies gehe aus der Pressemitteilung des Augsburger Systemanbieters von E-Mobilität hervor.

Ballard Power Systems und Quantron wollten die Synergien zwischen batterieelektrischen und brennstoffzellenelektrischen Antriebe nutzen. Dadurch solle die Dekarbonisierung des Verkehrssektors beschleunigt werden. Nach einem kurzen Ausbruchsversuch sei die Ballard Power Systems-Aktie wieder in die seit Mitte Juli anhaltende Seitwärtsphase zurückgekehrt. Diese verlaufe in einer engen Preisspanne von 14,48 USD auf der Unterseite bis 16,72 USD auf der Oberseite. Solange der Kurs dazwischen pendele, bestehe kein Handlungsbedarf, so Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.09.2021)