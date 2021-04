Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

17,705 EUR -2,93% (30.04.2021, 12:52)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

22,13 USD -2,55% (29.04.2021)



TSE-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

27,16 CAD -2,86% (29.04.2021)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (30.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Bei der Aktie des kanadischen Brennstoffzellenherstellers Ballard Power habe es eigentlich so gut ausgesehen. Der Wert habe in der letzten Woche stark zulegen können. Die Hoffnung auf ein Ende der Korrektur sei dementsprechend hoch gewesen. Diese sei gestern jedoch erneut zerstört worden. So sehe es jetzt im Detail aus.Noch in der vergangenen Woche habe das Chartbild vielversprechend ausgesehen. Die Ballard Power-Aktie habe am Verlaufstief bei 18,25 Dollar einen Rebound hingelegt und sei von dort aus um über 20 Prozent gestiegen. Der Wert habe daraufhin direkt an der kurzfristigen Abwärtstrendlinie bei rund 23 Dollar gestanden.Am gestrigen Donnerstag sei der Wert jedoch an diesem wichtigen Widerstand abgeprallt und habe nur knapp über der Support-Zone geschlossen, die von der 200-Tage-Linie bei 21,52 Dollar und dem November-Hoch bei 21,70 Dollar ausgehe. Mit dem aktuellen vorbörslichen Kurs von 21,50 Dollar würde die Aktie sogar darunter öffnen und damit ein Verkaufssignal generieren.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: