Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

13,505 EUR -1,78% (14.07.2021, 17:03)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

16,005 USD -1,14% (14.07.2021, 16:49)



TSE-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

19,98 CAD -1,48% (14.07.2021, 16:49)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (14.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Die Ballard Power Systems-Aktie sei seit vier Wochen auf Richtungssuche. Die technische Lage sei angeschlagen nachdem mehrere Ausbruchsversuche seien gescheitert. Der Titel habe seit Monatsbeginn zweistellig an Wert verloren. Diese Marke müsse jetzt halten, sonst drohe ein weiterer Kursverfall.Viele Titel aus dem Wasserstoff-Sektor hätten eine schwache erste Jahreshälfte. Vor acht Wochen habe sich die Lage stabilisiert und das Sentiment habe sich aufgehellt. Die Erholung in der Branche sei jedoch nun ins Stocken geraten. Auch die Ballard Power Systems-Aktie kämpfe seit einem Monat mit dem Widerstand bei rund 19 USD.Nachdem mehrere Ausbruchsversuche gescheitert seien, sei die Stimmung gekippt und der Titel habe in den letzten zwei Handelswochen 14% verloren. Damit falle die Ballard Power Systems-Aktie wieder an die untere Range-Kante bei rund 16 USD zurück. Wichtig sei, dass der Kurs nicht darunter rutsche. In diesem Fall würde sich das Chartbild deutlich eintrüben und es drohe ein weiterer Rücksetzer bis zur nächsten Unterstützung bei 12,80 USD.Die Ballard Power Systems-Aktie sei weiter auf Richtungssuche und präsentiere sich in den letzten Handelstagen schwach. Der Titel notiere jetzt an einer wichtigen Unterstützung. Wenn sich der Kurs hier nicht stabilisieren könne, drohe ein weiterer Kursrutsch in Richtung 13 USD. Ein Einstieg bei der fragilen aktuellen Lage sei daher nicht zu empfehlen, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: