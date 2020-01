TSE-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

15,74 CAD +9,31% (17.01.2020, 22:00)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

12,04 USD +8,86% (17.01.2020, 22:00)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (20.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Es sei schon beängstigend, in welchem Tempo die Ballard Power Systems-Aktie von Hoch zu Hoch eilw. Die Bewertung des kanadischen Unternehmens von 2,8 Mrd. USD (auf US-Schlusskursbasis am Freitag) sprenge mittlerweile den Rahmen. Denn für 2020 werde aktuell mit einem Umsatz von knapp 132 Mio. USD gerechnet. "Der Aktionär" mahne weiter zur Vorsicht.Seit Jahresbeginn habe die Aufwärtsbewegung bei der Ballard Power Systems-Aktie an Dynamik gewonnen, das Chartbild sei überkauft. Eine scharfe Korrektur in den kommenden Handelstagen scheine unausweichlich. Daher sollten sich Neueinsteiger auf dem aktuellen Kursniveau nicht die Finger verbrennen. Die Diskrepanz zwischen Marktkapitalisierung und Umsatz für das laufende Jahr bei gleichzeitig roten Zahlen laufe aus dem Ruder. Wer investiert sei, sollte nun einen Großteil der Gewinne realisieren, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:11,23 Euro +3,55% (20.01.2020, 11:28)