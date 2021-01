Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

27,74 EUR -7,81% (14.01.2021, 15:47)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

34,44 USD -5,84% (14.01.2021, 15:33)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

43,68 CAD -5,86% (14.01.2021, 15:33)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Deutschland Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol Deutschland: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (14.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol Deutschland: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Die Ballard Power Systems-Aktie befinde sich im Sog des Wasserstoff-Hypes. Der neue Großauftrag mit Arcola Energy habe das Papier des kanadischen Konzerns dabei zusätzlich beflügelt. Ähnlich wie für den Konkurrenten Plug Power gehe es aber auch für Ballard Power heute auf Talfahrt. Deswegen sollten Anleger sich jetzt nicht aus der Ruhe bringen lassen.Noch im alten Jahr habe die Ballard Power Systems-Aktie zu einem neuen Höhenflug angesetzt. Am 22. Dezember habe der Kurs die obere Begrenzungslinie des Seitwärtskanals bei 21,80 USD durchbrochen, in dem er sich seit Juli bewegt habe. In den darauffolgenden Tagen sei der Ausbruch erfolgreich getestet worden. Am 5. Januar habe sich dann die Aufwärtsbewegung sehr beschleunigt, sodass der Wert innerhalb von sieben Handelstagen in der Spitze über 70% zugelegt habe.Nach diesem steilen Anstieg seien die Indikator-Werte stark überhitzt. Vorbörslich notiere die Aktie auch deutlich im Minus. Mit einer weiteren Korrekturbewegung müsse daher heute gerechnet werden. Die nächste Auffangmarke sei hierbei die obere Gap-Kante bei 31,12 USD. Eine Gegenbewegung dürfte allerdings nicht allzu lange andauern. Der vorangegangene Anstieg sei unter steigendem Handelsvolumen geschehen. Zudem sei die Trendstärke (ADX-Indikator) enorm hoch. Beides spreche für steigende Kurse auf Sicht der nächsten Wochen.Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hält die Rechte hieran. Die Börsenmedien AG hat mit Morgan Stanley als Emittent des Finanzinstruments eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach die Börsenmedien AG Morgan Stanley eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley Vergütungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: