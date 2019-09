Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (26.09.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. unter die Lupe.Wie "The Guardian" berichte, sei der nordirische Doppeldecker-Bushersteller Wrightbus pleite. Das sei nicht nur für die Mitarbeiter ein Schock, sondern auch für Zulieferer und Partner. Dazu gehöre auch die kanadische Ballard Power. Erst im Juli habe Wrightbus bei dem Brennstoffzellen-Spezialisten eine Order aufgegeben.Der Bushersteller Wrightbus habe 15 Brennstoffzellen-Module vom Typ FCveloCity-HD bestellt. Das Projekt erhalte finanzielle Unterstützung durch das europäische JIVE-Programm (Joint Initiative for Hydrogen Vehicles Across Europe), die Fahrzeuge sollten dann in der schottischen Stadt Aberdeen zum Einsatz kommen. Die Auslieferung sei eigentlich "bis Ende 2019" vorgesehen.Finde sich kein Käufer oder die Politik versuche nicht das in Schieflage geratene Unternehmen zu retten, müssten sich die Projektmanager aller Voraussicht nach einen neuen Bushersteller an Land ziehen, um das Projekt zu realisieren. Potenzielle Kandidaten: die belgische Van Hool oder die polnische Solaris, die seit dem vergangenen Jahr zur CAF-Gruppe gehöre. Beide Bushersteller würden ebenfalls zur Kundschaft von Ballard Power gehören.Die Ballard Power Systems-Aktie konsolidiert auf einem hohen Niveau, investierte Trader bleiben mit der Restposition dabei, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.09.2019)