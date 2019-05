Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

3,086 EUR +5,79% (02.05.2019, 09:41)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

3,29 USD +4,15% (01.05.2019)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (02.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Ballard Power habe einmal mehr mit den Quartalszahlen enttäuscht. Der Umsatz sei um über 20 Prozent auf lediglich 16 Millionen US-Dollar eingeknickt (Erwartung: 16,5 Millionen Dollar). Unter dem Strich stehe ein Verlust von 0,04 Dollar zu Buche. Doch ein neuer Großauftrag aus China mache Hoffnung auf Besserung.Trotz des Quartalsverlustes müsse sich Ballard Power keine Sorgen machen, was die Liquiditätssituation angehe. Mit einem Cash-Polster von 165 Millionen Dollar sei das Unternehmen finanziell gut aufgestellt. Den Verlust beim EBITDA habe Ballard Power im ersten Quartal auf 8,6 Millionen Dollar ausgebaut.Die Zahlen allein hätten wohl keine Euphorie unter den Anlegern ausgelöst. Nachbörslich habe die Aktie jedoch knapp zehn Prozent zulegen können. Der Grund: Ein neuer Auftrag vom Ballard-Power-Großaktionär Weichai Power im Gegenwert von 44 Millionen Dollar.Der Auftrag könnte der Ballard-Power-Aktie die nötigen Impulse liefern, um den Abwärtstrend nach oben zu verlassen. Die Aktie bleibe eine Wette auf den Durchbruch der Brennstoffzellen-Technologie.Aktuell befindet sich die Ballard Power Systems-Aktie auf der Watchlist, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link