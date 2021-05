Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (28.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Am Donnerstag habe Ballard Power endlich wieder mit einem Auftrag aufwarten können. Für den Bushersteller Solaris sollten erneut Brennstoffzellen-Module geliefert werden, die dann Wasserstoffbusse antreiben würden, die dann in Deutschland zum Einsatz kämen. Die Aktie des kanadischen Brennstoffzellen-Urgesteins arbeite an einem Comeback.Dem Vernehmen nach werde Ballard Power 13 FCmove-Brennstoffzellen-Module an die in Polen ansässige Solaris liefern. Finanzielle Details sei nicht preisgegeben worden, die Auslieferung solle jedoch noch in diesem Jahr erfolgen.Im Jahr 2022 sei der Einsatz der Busse in der hessischen Großstadt Frankfurt am Main geplant. Der Betrieb erfolge durch die In-der-City-Bus GmbH (ICB).Immer mehr Städte würden den Wasserstoffbus Solaris testen, darunter auch die Österreichische Hauptstadt Wien. Vor Kurzem habe der Bushersteller dort ein entsprechendes Event veranstaltet.Ballard Power habe des Öfteren die notwendigen Brennstoffzellen-Module an Solaris geliefert. "Der Aktionär" gehe davon aus, dass das kanadische Unternehmen auch in Zukunft zu den bevorzugten Lieferanten des Busherstellers zählen werde. In den letzten Tagen habe sich die Aktie wieder etwas gefangen und von den Tiefständen nach den enttäuschenden Q1-Zahlen lösen können.Für spekulativ ausgerichtete Trader bleibt der Wert interessant, der klassische Anleger macht einen Bogen um die Aktie, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link