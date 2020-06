NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

13,74 USD +0,66% (18.06.2020, 15:57)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

18,71 CAD +1,08% (18.06.2020, 15:57)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (18.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Das kanadische Unternehmen könne wieder auftragsseitig punkten. Für die nordirische Wrightbus solle Ballard Power 15 weitere seiner Hochleistungs-Brennstoffzellenmodule liefern. Ballard Power beziffere die Gesamtanzahl der bis dato bestellten Module von Wrightbus auf 50.Das Unternehmen rechne damit, dass alle 50 Brennstoffzellen-Module noch in diesem Jahr ausgeliefert würden. Einen Auftragsgegenwert für die neuen 15 Systeme hätten die Kanadier nicht genannt.Die Ballard Power Systems-Aktie falle vorbörslich trotz des Auftrags gut 5% auf 12,90 USD, die Meldung verpuffe. Damit notiere der Titel mittlerweile deutlich unter dem vor Kurzem ausgerufenen Kursziel von TD. Die Analysten würden den fairen Wert in einer aktuellen Studie auf 14 USD beziffern. Für Trader bleibe die hochspekulative Ballard Power Systems-Aktie interessant, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:12,245 EUR +0,95% (18.06.2020, 16:11)