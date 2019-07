Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

3,58 EUR -1,32% (18.07.2019, 10:03)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

4,06 USD +1,25% (17.07.2019)



TSX-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

5,33 CAD +1,14% (17.07.2019)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (18.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Ballard Power habe einen Termin für die Zahlenvorlage des abgelaufenen Quartals festgelegt. Demnach würden die Kanadier am 01. August 2019 um 11.00 Uhr Eastern Time eine Telefonkonferenz zu den Ergebnissen abhalten. Daher dürfte Ballard Power wie gewohnt einen Tag zuvor, am 31. Juli 2019, die Zahlen präsentieren. Das werde von den Analysten erwartet.Die bei der Nachrichtenagentur "Bloomberg" geführten Analysten würden im Berichtszeitraum von April bis Juni mit einem Umsatz von 22,4 Millionen US-Dollar rechnen. Beim operativen Ergebnis (EBIT) werde im Schnitt ein Verlust von 7,43 Millionen Dollar erwartet, unter dem Strich solle ein negatives Ergebnis von 0,04 Dollar je Aktie zu Buche stehen.Quartalszahlen und Ballard Power seien immer so eine Geschichte. Die Kanadier hätten des Öfteren schon die Erwartungen verfehlt, die Aktie sei daraufhin häufig massiv eingebrochen. Daher sollten sich Anleger im Vorfeld der Zahlen bewusst sein, dass es zu einer erhöhten Volatilität nach der Zahlenvorlage kommen könne.Das Trading-Szenario bei der hochspekulativen Ballard-Power-Aktie bleibt intakt, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Long-Trader sollten weiter auf einen nachhaltigen Ausbruch der Papiere des Brennstoffzellen-Pioniers setzen. (Analyse vom 18.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: