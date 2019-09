Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (27.09.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Ein Mistrade an der Börse in Frankfurt habe im gestrigen Handel offenbar für einen kurzen Schock unter den Aktionären von Ballard Power gesorgt. Plötzlich hätten die Papiere knapp 40 Prozent tiefer auf dem Handelsplatz notiert. Die Deutsche Börse habe den Fall schnell aufgeklärt, doch der Mistrade komme zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt.Die Pleite von Wrightbus sei einen Tag vor dem Fehler im Handel bekannt gegeben worden. Dabei handle es sich um einen Kunden von Ballard Power und einem Mitglied des H2Bus-Konsortiums. Anleger sollten diesbezüglich die Ruhe bewahren.Ein möglicher Mistrade wie gestern könne passieren, doch ausgerechnet einen Tag nach Bekanntgabe der Wrightbus-Pleite sei unglücklich. Die Deutsche Börse habe die Anleger umgehend informiert.Im US-Handel sei die Ballard-Power-Aktie zwischenzeitlich mit 4,97 Dollar unter die psychologisch wichtige Marke von fünf Dollar gefallen. Der Hot-Stock habe sich jedoch im Intraday-Handel von den Tiefständen lösen können. Zum Handelsende habe ein Kursverlust von 5,55 Prozent auf 5,11 Dollar zu Buche gestanden.An der verbleibenden Position sollten investierte Anleger festhalten. Neueinsteiger warten günstigere Kurse ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link