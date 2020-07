NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

16,37 USD -9,56% (23.07.2020, 22:00)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

21,95 CAD -9,97% (23.07.2020, 22:22)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (24.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Die Rally sei vorerst vorbei: Von den rund 50% Kursgewinn im Zeitraum vom 26. Juni bis 9. Juli würden aktuell noch 5% verbleiben. Seit Jahresbeginn habe sich die Ballard-Power-Aktie dennoch mehr als traumhaft entwickelt. Aus charttechnischer Sicht sei die Ballard Power Systems-Aktie bereits gestern unter den mittelfristigen Aufwärtstrend gefallen. Auch am Freitag notiere sie vor Handelsbeginn in den USA erneut deutlich im Minus. Sollte im Verlauf des Handels unter 50-Tage-Linie bei 14,32 USD fallen, wäre dies ein Verkaufssignal. Folglich dürfte der Titel die bisherigen Unterstützungszonen bei 13,15 Dollar ins Visier nehmen.Die Korrektur sei im Gange. "Der Aktionär" habe zu Teilgewinnmitnahmen geraten, mittlerweile sei die Ballard Power Systems-Aktie ausgestoppt worden. Sie befinde sich fortan auf der Beobachtungsliste und sei keine laufende Empfehlung des Anlegermagazins mehr, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:13,055 EUR -7,41% (24.07.2020, 14:14)