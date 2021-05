Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

12,48 EUR -3,89% (06.05.2021, 16:43)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

14,935 USD -4,20% (06.05.2021, 16:28)



TSE-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

18,15 CAD -5,52% (06.05.2021, 16:30)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (06.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Schon knapp 30 Prozent habe die Aktie des kanadischen Brennstoffzellenherstellers Ballard Power seit Wochenbeginn verloren. Und das Schlimmste scheine noch nicht überstanden zu sein. Das Papier notiere bereits vorbörslich rund sechs Prozent im Minus. So könne es heute weitergehen.Bei der Ballard-Power-Aktie sei noch immer keine Besserung in Sicht. Der Titel befinde sich bereits seit Mitte Februar im Korrekturmodus und habe an diesem Montag seine Abwärtsbewegung nochmals deutlich beschleunigt. Auslöser seien vor allem die schlecht ausgefallenen Quartalszahlen gewesen.Mit enorm kräftigen Kurseinbrüchen habe der Wert dabei die Unterstützungszone zwischen 21,00 und 21,70 Dollar, die 200-Tage-Linie bei 21,54 Dollar sowie den Support am Mehrfach-Tief bei 18,25 Dollar durchbrochen. Von dort aus habe sich der Abverkauf fortgesetzt. Inzwischen notiere die Aktie nur noch knapp über der Unterstützung am Oktober-Tief bei 14,41 Dollar und der Unterstützungszone zwischen 13,80 und 14,00 Dollar. Aufgrund der Vielzahl an Verkaufssignalen und der hohen Abwärtstrendstärke (ADX-Indikator) sei mit weiteren Rücksetzern bis mindestens an diese Supports zu rechnen.