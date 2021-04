NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

24,77 USD +2,57% (06.04.202, 22:00)



TSE-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

31,04 CAD +2,48% (06.04.2021, 22:00)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (06.04.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Noch kurz vor Ostern sei der Ballard Power Systems-Aktie der entscheidende Sprung gelungen. Während sich der US-Konkurrent Plug Power noch immer in einem Abwärtstrend bewege, habe der Kurs des kanadischen Unternehmens endlich nach oben ausbrechen können. Aus charttechnischer Sicht sei das ein gutes Zeichen.Nach dem sehr starken Kursverfall zwischen Mitte Februar und Anfang März sei es an der Unterstützung, die vom November-Hoch bei 21,70 USD ausgehe, zu einem Rebound gekommen. In den darauffolgenden sechs Handelstagen habe die Ballard Power Systems-Aktie rund 30% wieder gutmachen und dabei die 100-Tage-Linie bei rund 25 USD zurückerobern können. Ende März sei der Kurs aber an der Abwärtstrendlinie bei 25,80 USD abgeprallt und daraufhin sogar unter die Unterstützung bei 21,70 USD gerutscht. Ein erfolgreicher Test der 200-Tage-Linie bei 20,89 USD am 30. März habe dabei jedoch ein starkes Kaufsignal generiert, welches am Folgetag mit dem Bruch der Trendlinie bei 22,80 USD nochmals verstärkt worden sei.Die Ballard Power Systems-Aktie habe in der vergangenen Handelswoche starke Kaufimpulse geliefert. Könne in den nächsten Tagen zudem der GD100 bei 26 USD zurückerobert werden, sei mit einer anhaltenden Erholung zu rechnen, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.04.2021)Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:20,95 EUR +2,20% (06.04.2021, 12:04)