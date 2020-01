TSE-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

15,74 CAD +9,31% (17.01.2020, 22:00)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

12,04 USD +8,86% (17.01.2020, 22:00)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (19.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Wasserstoff als Investmentidee sei für Maydorn vergleichbar mit Themen wie Cannabis oder Internet. Er glaube nicht an eine rosige Zukunft des Wasserstoffs als eine weit verbreitete Antriebstechnologie. Nichtsdestotrotz treibe Fantasie die Kurse. Das sei bei allen extrem wachsenden Märkten auch so gewesen. Ballard Power Systems sei sehr sportlich bewertet und irgendwann sei bei Kursen auch das Ende der Fahnenstange erreicht. Er würde nach dem starken Kursanstieg jetzt die Gewinne mitnehmen, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 17.01.2020)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:10,845 Euro +9,46% (17.01.2020, 22:26)