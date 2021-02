Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

28,50 EUR +2,30% (17.02.2021, 10:37)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

33,75 USD -6,22% (16.02.2021)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

42,89 CAD -6,21% (16.02.2021)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (17.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Brennstoffzellenherstellers Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Die Aktie von Ballard Power habe am Dienstag im US-Handel deutliche Kursverluste verbuchen müssen. Der anhaltende Rücksetzer habe sich damit unverändert fortgesetzt - sollte die richtigen Anleger jedoch nicht beirren. Mittlerweile summiere sich der Rücksetzer der Aktie von Ballard Power in den vergangenen fünf Handelstagen auf rund 18 Prozent.Ihren Anfang genommen habe der Kursverfall mit einer erneuten Kapitalerhöhung vergangenen Dienstag, die Ballard Power rund 632 Millionen Dollar an frischem Kapital in die Kassen gespült hätten. Die ursprüngliche Offerte habe sogar erhöht werden müssen, da die neuen Aktien auf großes Interesse gestoßen seien.Dennoch scheine die Aktie die Kapitalerhöhung nicht gut zu verkraften. Blicke man jedoch auf die Entwicklung der vergangenen Wochen, sollte der Rücksetzer nicht verunsichern. Denn selbst aktuell stehe im laufenden Jahr eine Kursperformance von knapp 50 Prozent zu Buche. Zudem habe die Aktie bereits im Januar rund 16 Prozent zurückgesetzt. Volatilität sollte hier also nicht verunsichern.Zudem hätten auch die Analysten nicht negativ auf die Kapitalerhöhung reagiert. Das Kursziel für die Ballard-Aktie bleibe unverändert bei 34,79 Dollar und biete damit sogar aus Expertensicht geringes Kurspotenzial. Ungewöhnlich für ein Papier, dem die Analysten in der Regel hinterherrennen würden.Für das Gros der "Aktionär"-Leser ist das Papier aufgrund der hohen Volatilität und einem 21er KUV von 75 keine Empfehlung, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 17.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link