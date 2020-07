NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

19,805 USD +2,19% (15.07.2020, 17:43)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

26,83 Kanadische Dollar +1,71% (15.07.2020, 17:44)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (15.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Nach der starken Kursrally sei es bei Ballard Power zuletzt zu Gewinnmitnahmen gekommen. Diese Korrektur sei jedoch als gesund zu werten und sollte Anleger nicht zu Panikverkäufen verleiten. Gleichwohl notiere die Aktie noch immer auf einem sehr ambitionierten Niveau. Für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends bedürfe es daher zunächst überzeugender Quartalszahlen.Könne Ballard Power mit den Quartalszahlen bei den Anlegern punkten, dürfte dies den Kurs erneut beflügeln. Jedoch sei ein Großteil der zukünftigen Entwicklung eingepreist, das Risiko eines deutlichen Kursrückschlags bei enttäuschenden Zahlen sei daher durchaus gegeben.Investierte Anleger sollten auf dem aktuellen Niveau über Gewinnmitnahmen nachdenken und Zukäufe unbedingt zurückstellen, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär" zur Ballard Power Systems-Aktie. Neues Ziel: 19,00 Euro, Stopp eng auf 14,00 Euro anpassen. (Analyse vom 15.07.2020)Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:17,395 EUR +2,23% (15.07.2020, 17:58)