Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol Deutschland: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (17.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol Deutschland: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Das Brennstoffzellensystem des kanadischen Konzerns habe sich offenbar bewährt: Wie Ballard Power mitgeteilt habe, habe der niederländische Busausrüster Van Hool nun einen Folgeauftrag beim Brennstoffzellenproduzenten platziert. Dieser könnte der zuletzt schwächelnden Ballard Power Systems-Aktie frischen Auftrieb geben. Für Ballard Power markiert der Folgeauftrag zudem einen wichtigen Meilenstein: "Mit diesen zehn zusätzlichen Bussen wird Ballard Power insgesamt mehr als 100 Van Hool Wasserstoff-Busse in den Niederlanden, Frankreich, Deutschland, Norwegen, Belgien und Dänemark angetrieben haben", habe Rob Campbell Chief Commercial Officer von Ballard Power gesagt.Dank dem Folgeauftrag dürfte die Ballard Power Systems-Aktie nun wieder 20-USD-Marke ins Visier nehmen. Darüber gelte es, das 52-Wochen-Hoch bei 21,70 USD zu überwinden. Im Anschluss könnte ein Angriff auf die 25-USD-Marke erfolgen. Nach unten würden derzeit die Unterstützung bei 18.39 USD sowie die 50-Tage-Linie bei 17,75 USD absichern.Gelinge der Ausbruch über das 52-Wochen-Hoch, generiere die Ballard Power Systems-Aktie ein neues Kaufsignal und dürfte ein weiteres Kursfeuerwerk zünden. Bis dahin bleibe das Papier ein Kandidat für die Watchlist, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.12.2020)Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:16,26 EUR +0,90% (17.12.2020, 16:54)