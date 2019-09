Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (17.09.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Die Aktie von Ballard Power nähere sich dem November-Hoch bei 5,94 US-Dollar aus dem Jahr 2017. Im gestrigen Handel hätten die Papiere des Brennstoffzellen-Pioniers ein neues 52-Wochen-Hoch mit 5,72 Dollar markiert. Das Momentum bleibe hoch, die Bullen würden das Zepter weiter fest in der Hand halten. Doch bei aller Euphorie dürfe der Blick auf die Bewertung nicht zu kurz kommen.Inzwischen werde Ballard Power an der Börse mit gut 1,3 Milliarden Dollar gehandelt. Für das laufende Geschäftsjahr würden Analysten im Schnitt einen Jahreserlös von 97,5 Millionen Dollar erwarten. Heiße: Auf dem aktuellen Niveau werde Ballard Power mit einem Kurs/Umsatz-Verhältnis von gut 13 bewertet. Definitiv kein Schnäppchen, trotz hervorragender Zukunftsaussichten.Zwar sollten die Erlöse in den kommenden Jahren laut den bei "Bloomberg" aufgeführten Schätzungen kräftig steigen. Beim EBIT werde allerdings erst im Jahr 2022 mit schwarzen Zahlen gerechnet. Per Ende Juni 2019 habe Ballard Power über 163,7 Millionen Dollar an liquiden Mitteln verfügt. Der Auftragsbestand habe sich zum Stichtag auf 211,6 Millionen Dollar belaufen.Investierte Anleger sollten dennoch über erste Teilverkäufe nachdenken, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: