Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (07.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Eine miserable Handelswoche habe die Aktie des kanadischen Brennstoffzellenherstellers Ballard Power erlebt. In der Spitze habe das Papier knapp 34 Prozent verloren, wodurch ungefähr 1,77 Milliarden Euro an Börsenwert vernichtet worden seien. Auch wenn am Freitag eine charttechnische Erholungsbewegung einsetze, würden Analysten skeptisch bleiben.Die US-Investmentbank Roth Capital Partners habe die Ballard-Aktie von "buy" auf "neutral" zurückgestuft. Das Kursziel sei von 32 Dollar (26,53 Euro) auf 15 Dollar (12,44 Euro) gesenkt worden, was dem aktuellen Kursniveau entspreche. Die Analysten würden das Downgrade mit Gegenwind beim kurzfristigen Umsatzwachstum begründen.Zudem fehle die Provinz Shandong (Ballards Produktionsstandort) auf der Liste der ersten chinesischen Brennstoffzellen-Demonstrationsstädten. Deshalb würden die Experten Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit mit dem Joint-Venture-Partner Weichai Power befürchten. Dadurch könne sich der Zugang zu chinesischen Brennstoffzellen-Subventionen verzögern.Neueinsteiger lassen weiterhin die Finger von der Aktie, da sich momentan noch keine Trendwende abzeichnet, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: