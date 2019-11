Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (21.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Neue Studie: Der weltweite Brennstoffzellen-Markt werde sich von 342 Millionen US-Dollar in diesem Jahr auf 1.053 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 fast verdreifachen. Das entspreche einem jährlichen Wachstum von satten 25 Prozent. Als "führende Player" würden von MarketsandMarkets neben Plug Power und Ballard Power auch die deutsche SFC Energy genannt.Gegenüber dem "Aktionär" habe jetzt Dr. Thomas Schiller, zuständig für den Autosektor bei Deloitte, gesagt: "Die Brennstoffzelle hat noch einige Probleme zu lösen, doch sie hat durchaus Chancen in Zukunft. Nicht nur in U-Booten, sondern auch für LKWs oder PKWs."Vor wenigen Tagen habe bereits der US-Branchenverband Fuel Cell and Hydrogen Energy Association (FCHEA) die Roadmap für die Wasserstoff-Zukunft vorgestellt. Daraus ersichtlich: Alleine in den USA werde die sich die Anzahl von Wasserstoff-Fahrzeugen von 7.600 im Jahr 2019 auf 5,3 Millionen bis 2020 ver-700-fachen. Darunter würden viele Autos der japanischen Toyota sein: In zehn Jahren sollten pro Jahr 5,5 Millionen Autos elektrifiziert sein - und davon eine Million Fahrzeuge dank Wasserstoff-Brennstoffzelle oder Batterie komplett ohne fossile Brennstoffe verkauft werden.Wasserstoff-Aktien seien meist volatile und hoch bewertete Hot-Stocks. Doch auch wenn es immer wieder Zwischenkorrekturen gebe, seien die Turnaround-Signale und Aufwärtstrends bei den Depot-2030-Titel Ballard Power und Plug Power voll intakt. Auch Powercell befinde sich charttechnisch noch im grünen Bereich. Kritischer werde es im Chart von Nel - und zunächst gebrochen sei der Aufwärtstrend bei SFC.Der Clou: Die neue Aktie sei sehr günstig bewertet, biete eine Dividendenrendite von drei Prozent. Und zusätzlich seien kräftige Kursgewinne wahrscheinlich. Schon kurzfristig - noch diese Woche - werde die Hybrid-Firma ihre Langfristvision vorstellen. Wir wetten auf positive Überraschungen und kaufen uns vorab ein, so Florian Söllner von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link