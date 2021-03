Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

18,655 EUR -5,33% (05.03.2021, 19:44)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

22,18 USD -5,94% (05.03.202, 19:29)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (05.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des kanadischen Brennstoffzellenherstellers Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei der Ballard Power-Aktie sehe es gerade richtig übel aus. Nachdem der Wert mit einem starken Kursprung nach oben in die Handelswoche gestartet sei, habe er daraufhin herbe Verluste hinnehmen müssen. Auch heute habe sich die steile Abwärtsbewegung erneut beschleunigt. So sehe es jetzt im Detail aus.Zu Beginn der Handelswoche sei alles noch in Ordnung gewesen. Mit einem starken Wochenauftakt sei die Hoffnung auf einen kräftigen Rebound recht groß gewesen. Nachdem der Wert aber nahezu punktgenau an der 30-Dollar-Marke abgeprallt und anschließend unter die Unterstützung bei 27,11 Dollar gefallen sei, sei das Einstiegssignal ausgeblieben.Von dort aus habe sich die Abwärtsbewegung immer weiter beschleunigt, sodass der Kurs am gestrigen Donnerstag sogar die Unterstützung am Dezember-Hoch bei 24,60 Dollar und die 100-Tage-Linie bei 24,43 Dollar unterschritten habe. Aktuell stehe der Kurs nur noch knapp über dem Support am Doppel-Top bei rund 21,70 Dollar. Werde auch diese Marke nach unten durchbrochen, sei ein anhaltender Kursverfall bis an die 200-Tage-Linie bei 19,82 Dollar recht wahrscheinlich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: