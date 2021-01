Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

31,25 EUR +7,13% (26.01.2021, 18:30)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

37,6794 USD +6,44% (26.01.2021, 18:16)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

47,90 CAD +6,26% (26.01.2021, 18:16)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Deutschland Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol Deutschland: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (26.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol Deutschland: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Nachdem es in letzter Zeit nachrichtentechnisch etwas ruhiger um Ballard Power geworden sei, könnte der kanadische Brennstoffzellenhersteller morgen möglicherweise spannende News präsentieren. Grund dafür sei ein virtuelles Treffen der Wasserstoff-Branche. Dieses dürfte der Aktie weiteren Auftrieb verleihen.Unter dem Namen "The Global Hydrogen Industrial Summit 2021" würden in den nächsten beiden Tagen insgesamt 43 Unternehmen die neuesten Erkenntnisse über Wasserstoff als Energiequelle mit Fokus auf Regulierung, Innovation und technologische Fortschritte, die die Branche prägen würden, präsentieren.Während Ballard Power als einer der Sponsoren dieses virtuellen Events auftrete, befänden sich unter den Teilnehmern Konzerne wie Alstom, Iveco, Shell, Vattenfall oder die deutsche H2Mobility GmbH.Spannend: Nicolas Pocard, Vice President, Marketing and Strategic Partnerships bei Ballard Power, werde im Rahmen der Veranstaltung einen Vortrag zum Thema "Chancen und Hindernisse für die Einführung von Wasserstoff in großem Maßstab für schwere Nutzfahrzeugflotten" halten. Möglicherweise könnte Ballard Power dabei auch weitere kursrelevante Nachrichten, wie einen neuen Auftrag oder eine neue Partnerschaft, bekannt geben.Bei Ballard Power könnte bald der Startschuss für eine neue Kursrally fallen. Dennoch sei die Aktie nach wie vor ambitioniert bewertet. Der Wert eignet sich daher nur für risikofreudige Anleger, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.01.2021)Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG:Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hält die Rechte hieran. Die Börsenmedien AG hat mit Morgan Stanley als Emittent des Finanzinstruments eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach die Börsenmedien AG Morgan Stanley eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley Vergütungen.