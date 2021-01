Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

29,90 EUR -1,77% (25.01.2021, 12:41)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

37,07 USD +4,04% (22.01.2021, 22:00)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

47,11 CAD +4,76% (22.01.2021, 22:15)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Deutschland Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (25.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Noch vor zwei Wochen sei die Sorge vor einer starken Korrektur groß gewesen. In der vergangenen Handelswoche habe sich die Ballard Power Systems-Aktie jedoch wieder von ihrer starken Seite gezeigt und dabei über zehn Prozent zugelegt. Charttechnisch betrachtet sehe es bei dem Titel jetzt richtig spannend aus. Diese Marken seien nun wichtig.Nachdem die Ballard Power Systems-Aktie am 13. Januar ein neues Mehrjahreshoch bei 38,00 Dollar erreicht habe, habe sie in den darauffolgenden zwei Tagen rund 20 Prozent zurückgesetzt. Knapp über der Unterstützung an der 30-Dollar-Marke sei es letzten Dienstag mit einem starken Kurssprung nach oben zum Rebound gekommen.Daraufhin habe der Wert mehrfach die massive Unterstützung am 23,6%-Fibonacci-Retracement bei 34,24 Dollar erfolgreich getestet, was wiederum als Kaufsignal einzustufen sei. Könne der Kurs nun in den nächsten Tagen den Widerstand am Hoch bei 38,00 Dollar überwinden, sei mit einer dynamischen Aufwärtsbewegung bis zum 1998er-Zwischenhoch bei 44,17 Dollar zu rechnen. Anleger sollten dabei aber auf das Handelsvolumen achten. Sollte es zum Ausbruch unter niedrigem Volumen kommen, drohe ein Fehlausbruch.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: