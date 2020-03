NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

10,45 USD +1,95% (04.03.2020, 20:12)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

14,00 CAD +2,12% (04.03.2020, 20:13)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (05.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Das kanadische Unternehmen habe im vierten Quartal mit einem Umsatz i.H.v. 41,9 Mio. Dollar (+47% im Vergleich zum Vorjahresquartal) die Prognose klar übertreffen können. Das Ergebnis je Aktie hingegen habe mit -0,04 Dollar kein Überraschungspotenzial geboten.Für 2020 stelle Ballard Power Systems einen Umsatz von 130 Mio. Dollar in Aussicht, was sich in etwa mit der durchschnittlichen Analystenschätzung von 131,8 Mio. Dollar decke.Ballard Power Systems könne mit dem Umsatz im vierten Quartal 2019 punkten, der Ausblick liege im Rahmen der Erwartungen. Ergo: Mit einer Bewertung von rund 2,5 Mrd. Dollar komme die Aktie derzeit auf ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von knackigen 19. Das sei sportlich. Interessierte Anleger sollten auf günstigere Kurse warten, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.03.2020)Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:9,12 EUR -4,40% (05.03.2020, 12:54)