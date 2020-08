Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

12,79 EUR +0,75% (21.08.2020, 12:48)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

15,055 USD -5,67% (20.08.2020, 22:00)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

19,87 CAD -5,74% (20.08.2020, 22:00)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (21.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Die Ballard Power Systems-Aktie gehöre zu den am besten laufenden Wasserstoff-Playern des Jahres. Nachdem der Kurs aber unter die 50-Tage-Linie bei 15,95 USD gefallen sei, kämpfe der Titel derzeit mit einem Rebound. Rückenwind erhalte Ballard Power indes seitens eines positiven Analystenkommentars.Die National Bank of Canada hat das Kursziel von 18 auf 20 USD angehoben. Gleichzeitig hätten die Analysten Ballard Power Systems-Aktie von "sector perform" auf "outperform" hochgestuft. Die Branchenexperten würden eine Vielzahl von positiven Katalysatoren für das Unternehmen sehen. Im Vergleich zur Peergroup sei die Ballard Power Systems-Aktie unterbewertet, habe es geheißen.Die Kursfantasie resultiere den Analysten zufolge auch daraus, dass Ballard Power sich in Gesprächen mit potenziellen Partnern in Europa befinde, woraus ein Joint Venture mit einem hochrangigen Lieferanten entstehen könnte. Zudem könnte China bald einen detaillierten Wasserstoffplan vorlegen, der bis 2030 1 Mio. Wasserstofffahrzeuge vorsehe, so die Experten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: