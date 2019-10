NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Der in Schieflage geratene Bushersteller Wrightbus stehe vor dem Verkauf, wie BBC News berichte. Das seien gute Nachrichten für das H2Bus-Konsortium, bei dem u.a. Nel, Ballard Power Systems und Hexagon Composites mitwirken würden. Denn Wrightbus sitze ebenfalls mit im Boot. Gelinge nun die Rettung von Wrightbus (Bieter sei Jo Bamford, der eine grundsätzliche Einigung mit der Familie Wright erzielt habe), könnte das Projekt wie ursprünglich geplant realisiert werden. Im Falle einer Pleite des Busherstellers müsste sich H2Bus nach einem anderen Partner umsehen.Über das Bus-Projekt hinaus sei Wrightbus auch ein Kunde von Ballard Power Systems. An dieser Stelle sei der Auftrag für 15 Brennstoffzellen-Module vom Typ FCveloCity-HD zu nennen.Der Aufwärtstrend bei der Ballard Power Systems-Aktie sei klar intakt. Nach dem gesunden Rücksetzer nehme der Titel wieder Fahrt auf. Investierte Trader könnten investiert bleiben, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.10.2019)Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:4,73 EUR +2,01% (11.10.2019, 15:10)