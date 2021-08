Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

13,06 EUR +1,48% (06.08.2021, 11:43)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

15,23 USD +0,07% (05.08.2021)



TSE-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

19,05 CAD -0,26% (05.08.2021)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (06.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Ballard Power habe sein Zahlenwerk für das zweite Quartal 2021 am Donnerstag nach US-Börsenschluss präsentiert. Der kanadische Brennstoffzellenhersteller habe im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen höheren Verlust verkraften müssen. Die Aktie habe nachbörslich trotzdem mehr als drei Prozent zugelegt.Der Gesamtumsatz habe sich im zweiten Quartal auf 25 Millionen Dollar belaufen, drei Prozent weniger als im Vorjahr. Die Bruttomarge habe bei 15 Prozent gelegen, ein Rückgang um sechs Prozentpunkte. Dies sei laut Unternehmensangaben in erster Linie auf den Rückgang der Gesamteinnahmen in Verbindung mit einem geringeren Umsatzmix bei den Dienstleistungen zurückzuführen.Ballard Power habe im zweiten Quartal einen Nettoverlust von fast 22 Millionen Dollar verbucht, was einem Anstieg von gigantischen 104 Prozent entspreche. Der Verlust pro Aktie habe 0,07 Dollar betragen, ein Zuwachs um 68 Prozent. Analysten hätten mit einem Fehlbetrag je Aktie von 0,05 Dollar gerechnet.Das bereinigte EBITDA habe Ballard Power auf minus 20 Millionen Dollar beziffert, verglichen mit minus acht Millionen Dollar im Vorjahresquartal. Der Anstieg sei laut Ballard hauptsächlich dem Rückgang der Bruttomarge und dem Anstieg der Cash-Betriebskosten geschuldet.Der Wert bleibt nach wie vor nur für spekulativ ausgerichtete, kurzfristig agierende Trader interessant, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Ausgabe vom 06.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link