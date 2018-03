Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

2,59 Euro -2,08% (02.03.2018, 16:33)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

USD 3,19 -1,85% (02.03.2018, 16:33)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada.





(02.03.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von Analyst Jeffrey Osborne von Cowen and Company:Aktienanalyst Jeffrey Osborne vom Investmenthaus Cowen and Company bestätigt im Rahmen einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) die Erwartung einer marktkonformen Entwicklung.äußern nach der Kapitalmarkttagung vonBallard Power Systems Inc. sei mit dem Ausblick für 2018 hinter den früheren Schätzungen zurückgeblieben, da ein Großteil des China-Wachstums in 2017 Einmaleffekte in Bezug auf das Synergy JV und Broad Ocean enthalten habe.Die Analysten von Cowen and Company zeigen sich zwar von der zusätzlichen Diversifizierung in 2019 beeindruckt. Analyst Jeffrey Osborne rät Investoren aber zu einer abwartenden Haltung, da noch unklar sei inwieweit Brennstoffzellenbusse -und LKW's im größeren Maßstab Anklang finden würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:2,59 Euro -2,26% (02.03.2018, 16:19)