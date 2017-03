NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada.





(06.03.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von Analyst Jeffrey Osborne von Cowen and Company:Aktienanalyst Jeffrey Osborne vom Investmenthaus Cowen and Company bestätigt im Rahmen einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) die Erwartung einer marktkonformen Entwicklung.Ballard Power Systems Inc. habe im abgelaufenen Quartal auf der Umsatz- und EPS-Ebene besser abgeschnitten als vom Markt im Durchschnitt erwartet.Analyst Jeffrey Osborne setzt das Kursziel für die Ballard Power Systems-Aktie von 2,25 auf 3,00 USD herauf.In ihrer Ballard Power Systems-Aktienanalyse stufen die Analysten von Cowen and Company den Titel nach wie vor mit "market perform" ein.Frankfurt-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:1,97 Euro -0,20% (06.03.2017, 14:43)Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:1,95 Euro +0,26% (06.03.2017, 15:12)