Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (26.11.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Jonas Lerch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Wegen der schwachen Quartalszahlen sei das Wertpapier im Oktober mit einem Minus von 37% ordentlich abgestraft worden. Ärgerlich, jedoch aus charttechnischer Sicht (noch) nicht dramatisch. Denn bislang halte die wichtige Marke im Bereich 3,50 CAD (Kanadischer Dollar). Was könnten Anleger in den kommenden Monaten von der Aktie erwarten?Die Analysten würden in den nächsten zwölf Monaten mit einem Durchschnittskurs von 4,89 CAD rechnen. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau ergebe sich im Schnitt ein Ertragspotenzial von 27%. Analyst Robert Brown erwarte sogar eine Kurs-Verdoppelung und nenne mit 6,55 CAD ein sportliches Ziel.Die Aktie liege aktuell knapp über der wichtigen Unterstützung im Bereich 3,50 CAD. Die Zeichen, dass diese Marke halte, stünden gut. Denn auf diesem Level habe sie bereits im Jahr 2017 konsolidiert. Auch das Jahrestief sei knapp über diesem Niveau verlaufen.Jonas Lerch von "Der Aktionär" rät Anlegern bei der Ballard Power Systems-Aktie im Gegensatz zu den Analysten zunächst noch von einem Wiedereinstieg ab. Erst ein Durchbruch der 200-Tage-Linie (4,24 CAD) würde das angeschlagene Chartbild wieder aufhellen. Die Chancen dafür stünden nicht schlecht, weil neue Aufträge, lukrative Zukäufe oder eine spürbare, globale Belebung der Nachfrage an Brennstoffzellen das Sentiment schnell verändern könnten. (Analyse vom 26.11.2018)