Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

4,729 EUR +1,81% (17.10.2019, 16:30)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

5,20 USD +1,36% (17.10.2019, 16:11)



TSE-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

6,90 CAD +2,07% (17.10.2019, 16:22)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (17.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Die kanadische Ballard Power habe einen Termin für die Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal 2019 publiziert. Demnach sollten Anleger die Aktie Ende Oktober genauer im Auge behalten.Der Brennstoffzellen-Pionier werde am 31. Oktober 2019 die Bücher öffnen. Meistens reagiere die Ballard Power-Aktie sensibel auf Quartalszahlen. Anschließende Kursbewegungen im zweistelligen Prozentbereich seien keine Seltenheit.Im dritten Quartal würden die bei der Nachrichtenagentur "Bloomberg" geführten Analysten mit einem Umsatz von 25,8 Millionen US-Dollar rechnen. Ergebnisseitig solle ein Verlust von 0,04 Dollar in den Büchern stehen.Der langfristige Aufwärtstrend ist intakt, investierte Anleger bleiben an Bord, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: