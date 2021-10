Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (18.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des kanadischen Brennstoffzellenherstellers Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der kanadische Brennstoffzellen-Spezialist Ballard Power habe eine neue Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) mit Forsee Power für eine strategische Partnerschaft geschlossen. Diese solle zur Entwicklung vollständig integrierter Brennstoffzellen- und Batterielösungen dienen. Die Aktie von Ballard Power klettere rund drei Prozent nach Bekanntgabe der Meldung.Die Partnerschaft zwischen Ballard Power und Forsee Power bringe zwei führende Unternehmen der Branche zusammen, um eine vollständig integrierte Lösung zu entwickeln, die ein Brennstoffzellen- und Batteriesystem kombiniere und für die Anforderungen der Zielmärkte für mittelschwere und schwere Nutzfahrzeuge wie Busse, Lastkraftwagen, Schienenfahrzeuge, Schiffe und Off-Road-Anwendungen optimiert sei, heiße es in der Pressemitteilung.Die strategische Partnerschaft solle dem Vernehmen nach der Beginn einer langfristigen Zusammenarbeit sein, die mehrere Bereiche abdecke. Dazu würden unter anderem das Co-Design, die Co-Entwicklung, die Produktion sowie Marketing und Vertrieb gehören.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: