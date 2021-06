Die Volkswirtschaften würden sich wieder öffnen, so dass die Nachfrage nach Öl steigen werde. Allerdings liege die erwartete Ölnachfrage im Jahr 2021 immer noch etwa 5 Mio. Barrel pro Tag unter dem Niveau von 2019.



Der Iran und die USA stünden kurz vor einem neuen Atomabkommen, daher würden die USA wahrscheinlich damit beginnen, die Sanktionen gegen den Iran zu lockern. Der Iran produziere jetzt 2 Mio. Barrel Öl pro Tag, aber vor der Einführung der Sanktionen seien es über 4 Mio. pro Tag gewesen. Zanganeh (der iranische Ölminister) habe gesagt, dass die iranische Ölproduktion sogar 6,5 Mio. Barrel pro Tag erreichen könnte. Der Iran sei wegen der Sanktionen von der OPEC-Produktionsvereinbarung ausgeschlossen und könne seine Produktionshöhe selbst bestimmen. Das Risiko für den Rest der OPEC bestee darin, dass der Iran die Produktion tatsächlich schnell hochfahre und den anderen Ländern wenig Spielraum dafür lasse.



Hinzu komme, dass die Vereinigten Staaten ihre Ölproduktion in den letzten 10 Jahren durch die Ausschöpfung ihrer Schieferölvorkommen in die Höhe getrieben hätten. Auch die Covid-19-Krise habe ihre Spuren hinterlassen, so dass die Produktion in den Vereinigten Staaten derzeit um fast 2 Mio. Barrel pro Tag niedriger sei als vor der Krise. Die zuletzt steigenden Ölpreise würden auch die Zahl der Ölplattformen in den USA wieder ansteigen lassen. Ein weiterer Preisanstieg könnte daher mehr Begeisterung für die Wiederaufnahme der Produktion wecken.



Schließlich sei der Marktanteil der OPEC-Länder in den letzten 10 Jahren deutlich gesunken, was vor allem auf den Aufstieg des Schieferöls zurückzuführen sei. Traditionell sei die OPEC für fast ein Drittel des weltweiten Angebots verantwortlich gewesen, aber in den letzten Jahren sei dieser Anteil auf unter 30% gesunken. Dabei seien viele dieser Länder stark von den Öleinnahmen abhängig. In den Jahren 2014 und 2015 habe die versucht OPEC, ihren Marktanteil gegen die US-Schieferölproduzenten zu verteidigen, was jedoch katastrophale Folgen gehabt habe und die Preise habe einbrechen lassen.



Van den Heuvel gehe davon aus, dass die OPEC aufgrund ihrer Erfahrungen im Jahr 2014 und 2015, der Rückkehr des Irans und der reichlich vorhandenen freien Kapazitäten, einen vorsichtigen Ansatz wählen werde, um den Markt im Gleichgewicht zu halten. Sie werde sich insbesondere davor scheuen, den Markt zu früh mit Rohöl zu überschwemmen. Eine Bestätigung dafür habe man Anfang des Jahres gesehen, als Saudi-Arabien angeboten habe, die Produktion einseitig um weitere 1 Mio. Barrel pro Tag zu kürzen. Es bleibe jedoch ein Balanceakt, da weiter steigende Preise das Angebot aus den USA und anderen Quellen ankurbeln und damit die OPEC-Förderkürzung noch weiter ausdehnen könnten. Van den Heuvel erwarte, dass die OPEC mit ihrem Produktionsplan versuchen werde, die Preise auf dem aktuellen Niveau zu stabilisieren. (01.06.2021/ac/a/m)







Baltimore (www.aktiencheck.de) - Während der Covid-19-Krise federten die OPEC und einige andere große erdölproduzierende Länder (z. B. Russland) den nachlassenden Bedarf an Rohöl ab, indem sie die Produktion deutlich reduzierten, so Olaf van den Heuvel, CIO Aegon AM Niederlande.Sie hätten sich zu einer Produktionsbegrenzung von fast 10 Mio. (Mio.) Barrel Öl pro Tag verpflichtet, verglichen mit einer "normalen" Produktion von über 42 Mio. Barrel pro Tag. Die weltweite Produktion liege bei etwa 100 Mio. Barrel pro Tag, somit habe die OPEC etwa 10% des Angebots vom Markt genommen. In den letzten Monaten habe die OPEC langsam begonnen, die Produktion wieder aufzunehmen, verfüge aber immer noch über 9 Mio. Barrel pro Tag an freien Kapazitäten.Heute habe das 17. Ministertreffen der OPEC und Nicht-OPEC stattgefunden. Aufgrund der steigenden Inflation stünden die Rohstoffe im Fokus. Rohöl sei ein besonderer Rohstoff, da einige wenige große Produzenten den Markt dominieren würden. Während dieses Treffens werde über die Fördermengen für die kommenden Monate entschieden. Im April habe die OPEC bereits beschlossen, die Produktion von Mai bis Juli um 2,1 Mio. Barrel pro Tag zu erhöhen, in Erwartung eines anziehenden Weltwirtschaftswachstums.