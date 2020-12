Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

0,451 EUR -0,90% (15.12.2020, 12:46)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

0,4498 EUR -1,16% (15.12.2020, 12:57)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (15.12.2020/ac/a/nw)







Wien (www.aktiencheck.de) - Bafin feuert Mitarbeiter wegen privater Wirecard-Aktiendeals - AktiennewsDie Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat einen Angestellten weniger, so die Experten von "FONDS professionell".Sie habe ihn Ende November entlassen, da er private Geschäfte mit der Wirecard-Aktie (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) nicht rechtzeitig gemeldet habe. Die Fälle von drei weitere Beschäftigten würden nach Medienberichten aktuell noch geprüft.Die Bafin habe sich Ende November von einem Mitarbeiter getrennt. Der Grund: Er habe private Transaktionen mit der Wirecard-Aktie zu spät gemeldet. Das Personalreferat prüfe zudem die Fälle von drei weiteren Beschäftigten der Behörde, die ebenfalls private Deals mit der Aktie des nun zahlungsunfähigen Zahlungsdienstleisters zu spät gemeldet hätten. Das berichte das "Handelsblatt" unter Berufung auf eine parlamentarische Anfrage des FDP-Abgeordneten Frank Schäffler.Die Vorfälle habe der Sonderbeauftragte, der die privaten Wirecard-Geschäfte der Bafin-Beschäftigten durchleuchten solle, aufgedeckt. Diesen habe die Aufsicht selbst vor einigen Wochen eingesetzt, nachdem bekannt geworden sei, dass eine nicht unbeträchtliche Anzahl an Beschäftigten mit Wirecard-Wertpapieren hantiert habe, obwohl sie das Unternehmen eigentlich hätten beaufsichtigen sollten. Die Behörde habe ihre internen Vorschriften verschärft: Geschäfte mit Finanzinstrumenten von Firmen, die die Bafin beaufsichtige, seien nun verboten.Dem Handelsblatt zufolge hätten die Prüfungen des Sonderbeauftragen aber ergeben, dass die Beschäftigten sich kein Insiderwissen zunutze gemacht hätten. Der Vorwurf gegen die vier Mitarbeiter beziehe sich lediglich auf den Zeitpunkt, zu dem sie ihre Transaktionen gemeldet hätten. Aber: Die Vorschriften der Bafin würden laut der Wirtschaftszeitung vorsehen, dass solche Finanzgeschäfte "unverzüglich, also ohne schuldhaftes Zögern" gemeldet werden müssten. Erlaubte Verzögerungen seien Urlaub, Krankheit oder Elternzeit. Kein Pardon gebe es, wenn eine Verspätung aus Nachlässigkeit entstehe. In diese Richtung scheine nun in den vier Fällen der Vorwurf zu gehen, so das "Handelsblatt".Private Geschäfte mit Wirecard-Aktien seien auch Ralf Bose offenbar zum Verhängnis geworden. Der Chef der Wirtschaftsprüferaufsicht Apas sei freigestellt worden, wie die "Süddeutsche Zeitung" unter Berufung auf das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle melde, also die der Apas vorgesetzte Behörde. Erst vor ein paar Tagen sei bei einer Sitzung des Wirecard-Untersuchungsausschusses des Bundestages herausgekommen, dass Bose im Frühjahr 2020, als sich die Lage bei der Gesellschaft zugespitzt und die Apas den Fall bereits untersucht habe, mit Aktien des Zahlungsdienstleisters gehandelt habe.Börsenplätze Wirecard-Aktie: